Bóka János a Monitorban: Magyarország a saját kezébe vette a kőolajvezeték ügyét

Mivel Brüsszel hallgatott, Magyarország most saját kezébe vette az ügyet, és kikényszeríti a Barátság kőolajvezeték átvizsgálását. Ahogy Bóka János, az európai uniós ügyekért felelős miniszter a Monitorban rávilágított: bár az ukrán fél turistaként kezeli a hivatalos küldöttségünket, a valóságban a nemzeti érdekvédelem zajlik. A szomszédos állam cinikus hozzáállása nem gátolhatja a hazai energiaellátás biztosítását és a tényfeltáró munkát.