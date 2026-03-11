Dömötör Csaba: Az Európai Bizottság elismerte, hogy stratégiai hibát követett el az energiapolitikában

Az Európai Bizottság a beismerés után sem hajlandó változtatni a szankciókon. Annak ellenére sem, hogy az iráni háború miatt brutális áremelkedés zajlik egész Európában - mondta Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerdán Strasbourgban.
Ursula von der Leyen ma azt is beismerte az Európai Parlamentben, hogy a nukleáris energia kivezetése is hiba volt. Dömötör Csaba erre hozzátette: ahogy az is, hogy levágták Európát az olcsóbb keleti energiaimportról, amelyre ma a legnagyobb szükség lenne.