Letartóztatták a dunavarsányi gyermekorvost a hamis oltási igazolások gyanúja miatt

A dunavarsányi gyermekorvos és asszisztense esete rávilágít arra a logikai csapdára, amelybe az oltásellenesség taszítja a szülőket. Azzal a gyanúval kerültek letartóztatásba, hogy hamis igazolást állítottak ki, miközben a kötelező védőoltások tényleges beadása elmaradt. Ez a gyakorlat nemcsak a közegészségügybe vetett bizalom alapjait rombolja szét, hanem az orvostudománnyal szemben táplált, gyakran szociális média álhírek által tüzelt tévhiteket is bűncselekménnyé emeli. Dr. Tordas Dániel szerint a ’90-es évek meghamisított tanulmányai és a COVID-időszak dezinformációs hulláma vezettek oda, hogy egyesek a pecsétet fontosabbnak tartsák a biológiai védelemnél.