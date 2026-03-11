Az iráni rezsim megfenyegette a tüntetőket: Úgy fogunk bánni veletek, mint az ellenségekkel!

Az amerikai haderő csaknem egy tucat iráni aknatelepítő hajót semmisített meg, a sikeres műveletről az Egyesült Államok elnöke adott hírt. Donald Trump emellett arra figyelmeztette a teheráni vezetést, hogy amennyiben megkísérli elaknásítani a Hormuzi-szorost, elzárva a kulcsfontosságú energiaszállítási tengeri útvonalat, soha nem látott katonai következményekkel kell szembenéznie. Az iráni Forradalmi Gárda szóvivője azonban kijelentette, hogy Irán a háború végéig nem fogja átengedni az Egyesült Államok, illetve Izrael szövetségeseinek szánt olajszállítmányokat a Hormuzi-szoroson.

Irán rendőrfőnöke pedig figyelmeztette a helyi lakosokat, hogy ne tüntessenek a rezsim megváltoztatása érdekében. Kijelentette, hogy bárki, aki az ellenség kérésére vonul az utcára, azt többé nem fogják tüntetőnek tekinteni. Korábban Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök felszólította az irániakat, hogy lázadjanak fel kormányuk ellen. Emellett Donald Trump amerikai elnök is többször arra buzdította őket, hogy tekintsék az amerikai-izraeli támadásokat lehetőségnek a teheráni vezetés megdöntésére.