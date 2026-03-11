Példátlan ukrán fenyegetés: Célba vették Orbán Viktor gyermekeit és unokáit

Miután megfenyegették az ukránok a kormányfőt, Hrihorij Omelcsenko nyíltan célba vette Orbán Viktor gyermekeit és unokáit. A háttérben az aranykonvoj állhat, amely tiltott pártfinanszírozásra is fényt deríthet az ellenzék oldalán. Közben hazánk a Barátság kőolajvezeték védelméért küzd, hiszen Európában a legnagyobb energiahiány és áremelkedés várható a háború miatt. A kormány világossá tette: a fenyegetések ellenére is megvédik a magyar családok biztonságát.