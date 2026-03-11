Az elmúlt 10 napban 16 százalékkal emelkedett a gázolaj ára Olaszországban

Az iráni háború kitörése óta emelkedik az olaszoknál a gázolaj ára. A kormány attól tart, hogy a spekulációk miatt tovább emelkedhetnek az üzemanyagárak. A fogyasztóvédelmi szervezetek azt kérik a kormánytól, hogy a jövedéki adó csökkentésével mérsékelje az árakat, és még időben állítsa meg az inflációt. Jánosi Dalma foglalta össze a részleteket Rómából.
Egyre feszültebb a helyzet Olaszországban a folyamatosan növekvő üzemanyagárak miatt. Az olasz autósok azonnali beavatkozást követelnek a kormánytól az elszabadult árak mérséklésére, de hiába.