Zacher Gábor exkluzív: A toxikológus, aki saját hivatása rabjának vallja magát

Zacher Gábor toxikológus szerint az orvosi hivatás alapja az elengedés, mégis saját bevallása szerint a munkájának a rabja. Az exkluzív interjúban feltárta: bár baleseti sebészként kezdett, egy allergia miatt váltott a toxikológia irányába. A mentőzés számára nem csupán feladat, hanem életszükséglet, ahol a gyarló professzor és az utcai sérült egyenlő. A szakember elmondta, hogy a tragédiákat megtanulta feldolgozni, de a hálás betegek köszönetével a mai napig nehezen birkózik meg.