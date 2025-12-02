Politikai gravitáció: Magyar Péter pártja elindult lefelé a lejtőn

A politikai valóságshow legújabb epizódjában a tények vették át a főszerepet, és az eredmények kijózanítóak a messiás-várók számára, hiszen a Fidesz 45, Tisza 40 százalék arányban áll a politikailag aktívak bázisán, ami azt jelzi, hogy a kormánypárt tovább tudott erősíteni, míg a baloldali csodafegyver elkezdett rozsdásodni. Az adatokból világosan látszik, hogy Magyar Péter formációja elérte a növekedési plafont, mivel bár összegyűjtött minden korábbi ellenzéki protest szavazatot, az új szavazók helyett már csak a saját korlátait feszegeti, sőt, a mérések szerint mínusz egy százalékpont a mérlegük, ami a politikai gravitáció jele.