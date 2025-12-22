Főbb témák:

-Putyin tárgyalna a francia elnökkel az ukrajnai háború lezárásáról



-Évi három milliárd euró kamatot fizetnek az uniós polgárok, akiknek országa hadikölcsönt nyújt Ukrajnának



-Ukrajna a Földközi-tenger nemzetközi vizein támadott meg egy orosz tankert

Egész hétvégén egyeztettek az amerikai béketárgyalók az orosz és az ukrán küldöttekkel a floridai Miami városában, miután Washington új, háromoldalú tárgyalási formulát javasolt az ukrán és orosz tárgyalópartnereknek.

irill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök különmegbízottja konstruktívnak nevezte az eddigi megbeszéléseket, ugyanakkor Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója szerint nem javítják a megállapodás esélyeit az Ukrajnára vonatkozó amerikai béketerven Kijev és Európa által végrehajtott változtatások. Matthew Whitaker, az Egyesült Államok NATO-nagykövete azt nyilatkozta, hogy az ukrán konfliktus minden eddiginél közelebb került a megoldáshoz. Mark Rutte NATO-főtitkár szerint Donald Trump amerikai elnök az egyetlen, aki Vlagyimir Putyin orosz elnököt tárgyalóasztalhoz tudta ültetni és az egyetlen, aki rá tudja venni a békekötésre.

Közben a Kreml szóvivője bejelentette: Vlagyimir Putyin orosz elnök kész párbeszédet folytatni Emmanuel Macron francia államfővel Ukrajna ügyében. A francia vezetés gyorsan reagált, és pozitívan fogadta az orosz megszólalást, számolt be a Politico. Zelenszkij szerint azonban küzdeni kell azért, hogy az Egyesült Államok továbbra is közvetítő maradjon a békefolyamatban. Az ukrán elnök hangsúlyozta: csak akkor érdemes más formátumokon gondolkodni, ha a jelenlegi szövetségi rendszer kudarcot vall.