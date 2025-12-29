NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Szalai Piroska: A Tisza-csomag tartalma egybevág bizonyos brüsszeli ajánlásokkal

A miniszterelnöki főtanácsadó arra is kitért, hogy a tervezet valódiságát az is bizonyítja, hogy a kiszivárgott dokumentumban ugyanazok a megszorító intézkedések köszönnek vissza, amelyeket korábban már különböző felvételeken is elárultak Magyar Péter emberei.

A csomagot nem lehet egyszerű politikai kacsaként kezelni – mutatott rá Szalai Piroska. A miniszterelnöki főtanácsadó kifejtette: a Tisza-terv valódiságát alátámasztó egyik legerősebb érv, hogy az intézkedések kísértetiesen egybevágnak bizonyos brüsszeli ajánlásokkal. 

Szalai Piroska, miniszterelnöki főtanácsadó: ,,A magánegészségügy és a magánnyugdíjrendszer bevezetése az egyrészt Brüsszelben is már direktíva, szinte kötelező. Nemcsak országajánlásokban jelenik meg, hanem például a magánnyugdíjrendszerek erősítése és a céges nyugdíj, tehát ahol én dolgozom, annak a munkáltatónak is hozzá kellene járulni a nyugdíjhoz.”

Kohán Mátyás felidézte, hogy az 1995-ös Bokros-csomag mai értéken számolva mintegy 877 milliárd forintnyi elvonást jelentett. Ezzel szemben a kiszivárgott Tisza-csomag a lakossági és vállalkozói szférát érintő tételekkel együtt az 5000 milliárd forintos nagyságrendet is elérheti.

 

 

