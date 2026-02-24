Magyar Péter szimpatizánsai szerint nem igaz, hogy nem érkezik Ukrajnából kőolaj

Magyar Péter támogatói szerint csak mese, hogy nem érkezik Ukrajnából kőolaj. Egy másik szimpatizáns szerint pedig nem is az ukránok, hanem oroszok tehetnek a Barátság kőolajvezeték leállításáról. De a Tisza Párt hívei abban is egyetértenek, hogy le kellene válni az olcsó orosz energiáról.

Magyar Péter pedig vasárnapi országjárásán figyelmen kívül hagyta riporterünk kérdését, majd nem sokkal később a színpadról már választ adott a Tisza Párt elnöke. Nem ítélte el Ukrajna hazánk elleni akcióját, helyette inkább arról kezdett el beszélni, hogy fel kellett volna készülni arra, hogy leállhat a vezeték. Majd azzal büszkélkedett, hogy több mint egy hete a müncheni Biztonsági Konferencián tárgyalt Orbán Anitával, a Tisza Párt külpolitikai szakértőjével.

Magyar Péter azonban hallgat arról, hogy az ukránok leállították a kőolaj szállítását, majd megtámadták a Barátság kőolajvezetéket - erre már Rétvári Bence hívta fel a figyelmet az Igazság Órájában.

Zelenszkij titkos paktumot kötött az unióval és annak magyarországi leányvállalatával, a Tisza Párttal annak érdekében, hogy Ukrajna a közösség tagja legyen – jelentette ki az egészségügyi államtitkár a Monitorban. Takács Péter hozzátette, hogy az ukrán elnököt az sem érdekli, ha árt a saját népének, ezért zárták le a Barátság kőolajvezetéket.