Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Zajlik az európai közvélemény felkészítése a háború felé való menetelésre

Európa több országában — többek között nemzetközi és katonai vezetők kijelentései szerint — fokozódik a háborús felkészülés kérdése, és a közvélemény is egyre inkább ennek fényében formálódik.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
A nemzetközi katonai vezetők szerint Európának fel kell készülnie egy közvetlen háborús konfliktus realitására, ami a korábbi évek diplomáciai és biztonsági vitái tükrében egyre gyakrabban jelenik meg a nyilvánosságban. Ennek jele, hogy különféle politikai szinteken — beleértve britek és más európai vezetők nyilatkozatait — is előtérbe kerültek a biztonsági fenyegetettséggel kapcsolatos üzenetek és előkészületek

 

