Kényes területi kérdések: újabb ukrán–orosz tárgyalási forduló jön

Főbb témák:

Az ukrán tárgyalók ma és holnap az Egyesült Arab Emírségekben tartózkodnak, hogy tárgyalásokat folytassanak az orosz és amerikai küldöttekkel



Macron szerint Ukrajna európai támogatói felkészülnek az orosz elnökkel, Vlagyimir Putyinnal folytatandó esetleges tárgyalásokra



Ukrajna államadóssága csaknem 30%-kal nőtt és elérte a nemzeti GDP 98,4%-át, közölte az ország pénzügyminisztériuma

Az ukrán és orosz tárgyalók az Egyesült Arab Emírségekben (EAU) tartandó, az Egyesült Államok által közvetített második fordulóban folytatják a tárgyalásokat. Az ukrán delegációt a nemzetbiztonsági tanács vezetője és volt védelmi miniszter, Rusztem Umerov vezeti. A delegáció tagjai között van az elnöki adminisztráció új vezetője, Kyrylo Budanov is, aki korábban az ukrán katonai hírszerzés vezetője volt, és akinek jelenléte az ukrán média szerint hozzájárult az előző tárgyalások hatékonyságához.

Az orosz főtárgyaló Igor Kosztiukov, a katonai hírszerzés vezetője, egy hivatásos tengerésztiszt, akit a nyugati országok szankcionáltak az ukrajnai háború játszott szerepe miatt. A korábbi tárgyalásokon az amerikai csapatot Steve Witkoff különmegbízott vezette, és ez várhatóan most is így lesz. A fő vitapont továbbra is a területek kényes kérdése: Oroszország többek között azt követeli, hogy az ukrán erők vonuljanak vissza a Donyeck régióban még mindig ellenőrzésük alatt álló területekről. Ez a keleti ipari és bányászati terület a harcok epicentruma, és itt található az ukránok legerősebb védelmi vonala az orosz támadásokkal szemben.