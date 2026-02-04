NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Ismét a magyar és az olasz miniszterelnököt támadta Ilaria Salis

Ő volt az, aki a politikát használta fel, hogy megmeneküljön az igazságszolgáltatástól.

Ismét a magyar és az olasz miniszterelnököt támadta Ilaria Salis. A szélsőbaloldali politikus az erőszakos torinói tüntetések kapcsán azt állította, hogy Georgia Meloni kettős mércét használ, és Orbán Viktor Magyarországához hasonló rendszert épít. Salis szerint az olasz miniszterelnök a rendőrök elleni támadást arra használja fel, hogy elhallgattassa a tüntetőket, valamint nyomást gyakorol az igazságszolgáltatásra, ahogy azt állítása szerint Orbán Viktor teszi Magyarországon. Az európai parlamenti képviselőt emlékeztetették: éppen ő volt az, aki a politikát használta fel, hogy megmeneküljön az igazságszolgáltatástól.

 

