Olasz baloldali politikus: pszichológiai probléma lehet Manfred Webernél

Az olasz sajtó szerint Miközben Ukrajnában, Európa szomszédságában még mindig háború van folyamatban és a világpolitikai helyzet is komoly aggodalmakra akad okot, van, akinek marad ideje a személyes karrier építésre Brüsszelben. Manfred Weber a múlt héten tette közzé javaslatát, miszerint Európa élére egyetlen vezető kell, aki elnökként fogja össze a bürokrácia intézményeit. A megfelelő jelölt pedig ő maga, a javaslat beterjesztője. Az olasz baloldalon kétségekkel fogadták a hírt. Abban azonban mindenki egyetért, hogy reformokra szükség van Európában.