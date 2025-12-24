Többen még december 24-én is vásároltak karácsonyfát

A fenyőfaárusok azt mondták: a minőség idén is kiváló. Az elmúlt években a nordmann fenyő vált a legnépszerűbbé Magyarországon. Az egyik budapesti árusnál válogattak a vásárlók a fenyőfák közül december 24-én. Sokan az utolsó pillanatokra halasztották a fa beszerzését. A minőség idén is kiváló, az árak pedig nem emelkedtek. A híradónk által megkérdezett fenyőfaárus kiemelte: a fiatalabbak körében is egyre népszerűbbek az élő fenyők. Ezek közül pedig a legkeresettebb a nordmann.