A boldogság tanítása - a Dalai Láma filmje

A boldogság nem luxus, hanem tanítható képesség-vallja a Dalai Láma. Egy film jött létre, amely nem válaszokat ad, hanem kérdéseket tesz fel. A boldogság tanítása főszereplője maga Őszentsége, a 14. Dalai Láma, közel 90 évesen ül le a nézővel szemtől szemben, hogy az élet egyszerű kérdéseiről – boldogságról, szenvedésről, békéről és együttérzésről – beszéljen olyan közvetlenséggel és bölcsességgel, amely egyszerre időtlen és sürgetően aktuális.