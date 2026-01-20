A nagyobb baj csak most köszönt be Budapestre és elhárításához nem lesz elég az önkéntes munka

Vannak tanulságai a rég nem látott havazásnak, elsősorban a főváros közlekedése tekintetében, hiszen érdemes volna arra választ kapnunk, hogy az utolsó intenzív havazás után lassan egy héttel még miért járhatatlan számos mellékút a fővárosban. Miért álltak napokig jégben a közösségi közlekedés megállóhelyei, miért jegesek, havasak a köztereink? Miért van az, hogy az azonos lakosságú Bécsben 2800 km úthálózatra jut 281 hókotró munkagép és 1400 munkás, míg Budapesten 4000 km-es úthálózatra nagy jóindulattal csak 100 munkagép és 550 hómunkás jut?