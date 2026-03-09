NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld

Gázpisztollyal rálőttek a Fidesz egyik aktivistájára Szentendrén

A témáról Radics Béla, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának tagja beszélt a Napindítóban.

Vágólapra másolva!

.

 

Továbbiak a témában