A polgármester, akik alaposan odaszúrt a rezsistop kritikusainak

Iváncsics Zsolt, Balatonszemes polgármestere éles kritikával illette azokat a politikai szereplőket, akik támadják a kormány legújabb rezsivédelmi intézkedéseit.

  • 3 órája
  • Frissítve: 3 órája
  • Forrás: HírTV
Iváncsics Zsolt, Balatonszemes polgármestere éles kritikával Komment című műsorunkban illette azokat a politikai szereplőket, akik támadják a kormány legújabb rezsivédelmi intézkedéseit. A településvezető szerint érthetetlen, hogy miért kritizálják a januári extrém hideg miatt bevezetett kompenzációt, amely a családok többletfogyasztását hivatott mérsékelni. A polgármester egy frappáns megoldást is javasolt a bírálóknak: ha nem értenek egyet a rezsistoppal, fizessék vissza a támogatást egy állami számlára.

 

 

