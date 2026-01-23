A polgármester, akik alaposan odaszúrt a rezsistop kritikusainak

Iváncsics Zsolt, Balatonszemes polgármestere éles kritikával Komment című műsorunkban illette azokat a politikai szereplőket, akik támadják a kormány legújabb rezsivédelmi intézkedéseit. A településvezető szerint érthetetlen, hogy miért kritizálják a januári extrém hideg miatt bevezetett kompenzációt, amely a családok többletfogyasztását hivatott mérsékelni. A polgármester egy frappáns megoldást is javasolt a bírálóknak: ha nem értenek egyet a rezsistoppal, fizessék vissza a támogatást egy állami számlára.