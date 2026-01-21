Kormányinfó előtt: rezsistop fűti fel a januári közéletet

Januári rezsistopot vezet be a kormány. A miniszterelnök bejelentette, hogy a mai kormányülésen úgy döntöttek, hogy a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztás költségét a családoktól átvállalja a kabinet. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem közgazdász professzora arra hívta fel a figyelmet, hogy a kialakult problémára a kormány azonnal reagált.
A januári szélsőséges időjárás komoly próba elé állította Magyarországot, de a múlt heti hópróbát sikeresen teljesítettük - jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor közölte, a fagyos idő magas fűtésszámlákat is hozott, ami nagy terhet ró a családokra, ezért a kabinet szerdán egy új intézkedésről döntött.
Egyedülálló a kormány mostani intézkedése
- erről már a Közszolgálati Egyetem közgazdász professzora beszélt. Lentner Csaba Híradónknak azt mondta, ez az intézkedés azt is jelentheti, hogy azok a háztartások, amelyek most többet fűtenek, azzal számolhatnak, hogy a többletenergia-felhasználást a kormány a rezsiszabályozott árba be fogja