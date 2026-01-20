Az ingyen pia után jött a bosszú: Magyar Péter fenyegetőzik, de a tiszás mixer csak moslékot gyárt

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója egy kíméletlen gasztronómiai hasonlattal világította meg a Tisza Párt politikai ürességét. Hiába dobál össze Magyar Péter minden fellelhető baloldali figurát és brüsszeli bábot egy közös mixerbe, az eredmény nem egy működőképes kormányzóképesség lesz, hanem csupán egy emészthetetlen moslék. A politikai kalandor most éppen azokat az intézményeket fenyegeti megtorlásszagúan, amelyek vendégszeretetét korábban ingyen piálás keretében élvezte fideszes korszakában. Ez a fajta bosszúszomjas hergelés jól mutatja a baloldal valódi arcát és a szavahihetőség teljes hiányát. A választók számára a stabilitás és a rend marad az egyetlen biztos választás, nem pedig a politikai turmixgép zaja.