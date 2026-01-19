A magyarok többsége egyértelműen a béke mellett tette le a voksát, hiszen a biztonságunk nem lehet politikai alkudozás tárgya a globális érdekek asztalánál. Orbán Viktor a legutóbbi fórumban rámutatott: mi vagyunk többen, akik a nyugodt életet és a fejlődést választják a konfliktusok helyett. Ezzel szemben a Tisza Párt és annak vezetője a háborús pszichózis legújabb hordozóivá váltak a hazai közéletben. A brüsszeli hadurak kottájából játszva hajlandóak lennének feláldozni hazánk stabilitását a külföldi finanszírozók pillanatnyi kedvéért. Ebben a küzdelemben a tapasztalat és a higgadtság marad az egyetlen biztos választás minden felelős magyar polgár számára. Nem hagyhatjuk, hogy a politikai szélhámosok kalandor akciói veszélybe sodorják mindazt, amit az elmúlt évtizedben közösen felépítettünk. A nemzeti érdek megköveteli a határozott kiállást a háborús uszítás és a fegyverszállítások minden rejtett formája ellen.