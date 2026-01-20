Bicskanyitogató, hogy Kapitány István úgy tesz, mintha komolyan mondaná a rezsicsökkentést, állítja Orbán Balázs

Orbán Balázs - a miniszterelnök politikai igazatója: ,,Kármán András is azonnal a bankadóról kezdett beszélni, mintha Magyarországon az lenne a legfontosabb probléma, hogy a bankok túl sokat fizetnek, és majd minden sokkal jobb lenne, ha kevesebb terhet vállalnának, és ugyanez a Kapitánynál is, hogy hát igen az energiacégeknek a külön adója meg hát persze az orosz olaj, azt muszáj elintézni, azt Brüsszel kéri. Ebben az a legfelháborítóbb meg egy egyszerű ember számára bicskanyitogató, hogy közben úgy tesz, mintha komolyan mondaná, hogy a rezsicsökkentést meg akarják tartani. Mindenfajta szégyenérzet nélkül, miközben Magyar Péter mondta el egy színpadon, hogy a rezsicsökkentés egy humbug."