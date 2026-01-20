Bűnösnek születni? A magyar kormány világos üzenetet képvisel

Magyar Péter soha semmit nem tett a határún túli magyarokért, hiába akarja ezt elhitetni az emberekkel – jelentette ki a nemzetpolitikáért felelős államtitkár a Monitorban. Nacsa Lőrinc hozzátette: a kormány viszont nemcsak a jóban, hanem a rossz helyzetekben is támogatja a magyarokat bárhol is éljenek. Az államtitkár a Benes-dekrétumokkal kapcsolatban azt mondta: a magyar kormány nem fogad el kollektív bűnösségre vonatkozó döntéseket, jogi és egyéb segítséget ad az érintetteknek.