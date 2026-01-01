Digitális társ a tanteremben: így formálja át a mesterséges intelligencia a magyar felsőoktatást

A ChatGPT megjelenése óta a világ és vele az oktatás is alapjaiban változott meg. Illés Péter kollégánk riportjában szakértők járták körbe, miért nem a tiltás, hanem a „digitális társként” való elfogadás és az etikus használat tanítása a jövő útja. Az egyetemeken már nemcsak tanár és diák, hanem egy harmadik szereplő, az intelligens algoritmus is jelen van, ami egyszerre jelent kihívást és hatalmas lehetőséget.
A szakértők szerint a mesterséges intelligencia nem ellenség, hanem egy hatékony digitális társ, amely növelheti a hallgatók versenyelőnyét a munkaerőpiacon. Bár kezdetben a tiltás volt a reakció, ma már látszik: nincs 100%-os módszer a használat kiszűrésére, ezért a bizalomra és a helyes alkalmazás tanítására kell építeni.