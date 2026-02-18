Ukrajna leállította a barátság kőolajvezetéket

Válaszlépés: leállította Magyarország a dízelüzemanyag-szállítást Ukrajnába, miután Kijev leállította a Barátság kőolajvezetéket - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter a kormányülés után. Szijjártó Péter azt mondta: az ukrán elnök olajellátási válságot szándékozott előidézni Magyarországon, ami nyílt és durva beavatkozás a magyar választásba. Az ország üzemanyag- és energiaellátása továbbra is biztosított és az ukrán zsarolás ellenére sem kerül veszélybe.