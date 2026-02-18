Gulyás Gergely figyelmeztet: Ukrajna ellehetetleníti a magyar kőolajszállítást

Más szállítási útvonalat kell keresnie Magyarországnak, ha továbbra sem tud hazánk a barátság kőolajvezetéken keresztül kőolajat szerezni -erről a miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt. Gulyás Gergely emlékeztetett: január 27-e óta nem érkezik ezen keresztül olaj, ezért a MOL-nak a stratégiai készleteit kell felszabadítania. A tárcavezető arra is felhívta a figyelmet, hogy az ukrán állam mindent megtesz annak érdekében, hogy megnehezítse vagy teljesen ellehetetlenítse Magyarország kőolajszállítási útvonalát.