Erre figyelmeztette Szijjártó Péter a budapesti ukrán nagykövetet

Szijjártó Péter: "Ukrajna budapesti nagykövetének világossá tettük, hogy Magyarország nem tűri azt hogy bárki beavatkozzon a magyarországi parlamenti választásokba, nem tűrjük Ukrajnától, hogy beavatkozzanak, nem tűrjük Ukrajnától, hogy befolyásolni akarják a választás eredményét, nem tűrjük, hogy a tisza párt oldalán beavatkoznak a magyar választási folyamatba. Világossá tette a miniszter helyettesünk a nagykövet számára, hogy Magyarország minden eszközzel megvédi a szuverenitását és Magyarország minden eszközzel a magyar embereknek azt a jogát, hogy csak ők, csak a magyar emberek hozhatnak döntést Magyarország jövőjéről."