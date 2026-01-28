NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvGazdaság

Rendkívüli kárrendezésről döntött a kormány a Bászna Gabona ügyében

A témáról Bidló Gábor, a Budagabona Kft. ügyvezetője beszélt a Napindítóban.

Vágólapra másolva!

.

 

Továbbiak a témában