Történelmi lépték Hajdúszoboszlón: Orbán Viktort Hunyadi Jánoshoz hasonlították

A Nemzeti Kör hajdúszoboszlói találkozóján a nemzeti petíció is szóba került. Bogár László szerint valamit tenni kell a béke érdekében és a legkevesebb amit tenni lehet, az a nemzeti petíció aláírása.



A Mediaworks Hungary országjárásának következő állomása február 6-án lesz. Az eseménynek akkor Szekszárd fog otthont adni.