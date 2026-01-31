Történelmi lépték Hajdúszoboszlón: Orbán Viktort Hunyadi Jánoshoz hasonlították

Bombafenyegetés, tiszás trollok, és Orbán Viktor megítélése - többek között erről volt szó a Mediaworks országjárásának hajdúszoboszlói állomásán. A Nemzeti kör roadshow legutóbbi találkozóján Bodó Sándor országgyűlési képviselő, Zelenka Dóra a Pesti Srácok újságírója, Bogár László közgazdász és Jeszenszky Zsolt a HírTV műsorvezetője beszélgettek.
A Nemzeti Kör hajdúszoboszlói találkozóján a nemzeti petíció is szóba került. Bogár László szerint valamit tenni kell a béke érdekében és a legkevesebb amit tenni lehet, az a nemzeti petíció aláírása.
A Mediaworks Hungary országjárásának következő állomása február 6-án lesz. Az eseménynek akkor Szekszárd fog otthont adni.