Kapitány István azon dolgozik, hogy hazánk leváljon az orosz energiáról

Rónai Egon: "Megtehetjük azt, hogy az orosz gázról, kőolajról leválunk?"

Kapitány István:"Ugye nyilvánvaló, hogy az országnak - láttunk ilyet, Csehország levált az orosz kőolajról, és mint tudjuk a csehek olcsóbban vesznek benzint Csehországban, mint a magyarok Magyarországon - ,úgyhogy meg kell találni ennek a praktikus megoldását, és nyilvánvalóan Magyarországnak van lehetősége arra, hogy különféle forrásokból szerezzen be, de hát ezt meg kell oldani technikailag, és én azt gondolom, hogy ezt mi meg fogjuk tudni oldani, olyan szempontból, hogy ez a diverzifikált ellátás működjön.