Már a MÚOSZ működését is befolyásolja a Tisza Párt

Hamisított dokumentumok - ezt állította Magyar Péter arról a több, mint 600 oldalas dokumentumról, amit az Index hozott nyilvánosságra. Ebben leírták, hogy a Tisza Párt - kormányra kerülése esetén - többek között megadóztatná a családokat, a nyugdíjasokat, a vállalkozásokat, de még az özvegyeket is. Ami azt jelenti, hogy körülbelül 1300 milliárdos megszorításra készülhet Magyar Péter pártja.

A Bors pedig különszámot indított a párt gazdasági terveinek részletes bemutatására. Magyar Péter pedig mindent megtenne, hogy eltitkolja a terveket, ezért megpróbálja elhallgattatni azokat a sajtóorgánumokat, amelyek az adóterveikről írnak. A Tisza Párt elnöke a Fővárosi Törvényszékhez fordult annak érdekében, hogy a Bors különszáma ne jelenhessen meg többé.

A bíróság pedig be is tiltotta a lap pro és kontra véleményeket megszólaltató különszámát. Az ügyben pedig pont egy olyan bírónő lépett fel, akinek a neve és budapesti címe megegyezik a Tisza-aktivisták kiszivárgott listáján található nőével.

De a Magyar Újságírók Szövetsége is kiállt a Tisza Párt mellett. A sajtószabadság nem terjed ki a propagandistákra - ez a címe annak az állásfoglalásnak, amit a MÚOSZ tett közzé néhány napja. Azt írták: újságírók szakmai szakszervezete elvben nem támogathat olyan intézkedést, amellyel egy lap terjesztését tiltják be, de szerintük ez egy rendkívüli helyzet, ami rendkívüli intézkedést kívánt. Majd a Magyar Nemzet számolt be arról, hogy a MÚOSZ alelnökének, Gönczi Mária Évának a neve is megtalálható a Tisza Párt applikációjából kiszivárgott listán.