A Donald Trump floridai rezidenciája elleni támadás ismét rávilágított arra, hogy az elnök biztonsága állandó kockázat a mai feszült közhangulatban. A hatóságok szerint az Austin Tucker Martin néven azonosított fegyveres behatoló sörétes puskával és benzines kannával próbált behatolni Mar-a-Lago területére. A Titkosszolgálat ügynökei azonnal cselekedtek, amikor a férfi fegyvert emelt, így a helyszínen agyonlőtték az elkövetőt. Ez a merényletkísérlet újabb fájdalmas emlékeztető arra, hogy a politikai erőszak nem ismer határokat. Olyan ez, mint egy dühöngő bika a porcelánboltban: ha nem állítják meg időben a küszöbön, mindent romba dönt maga körül. A Mar-a-Lago belső védelmi zónája azonban most is áttörhetetlennek bizonyult a zavarodott támadó számára.