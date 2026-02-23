A Tisza-támogatókat nem zavarja, hogy kábítószer is volt azon a bulin, amelyen Magyar Péter is részt vett

Az önfeledt szórakozóhelyi éneklés után a már sokat látott szobában ért véget Magyar Péter hírhedtté vált 2024-es bulimaratonja.

"Az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt." - Ismerte be a Tisza Párt elnöke, majd heves magyarázkodásba kezdett.

Magyar Péter szimpatizánsai a botrány kapcsán még magának Magyar Péternek sem hisznek. Egy Tisza szimpatizáns azzal mentegette pártelnökét, hogy adott körülmények között cselekedete elfogadható volt.

"Alkalmas-e kormányzásra egy olyan ember, aki ott alszik egy drogbuliban?" - tette fel a költői kérdést a parlamentben a Fidesz frakcióvezetője. Kocsi Máté hangsúlyozta, hogy nem lehet kihívója a miniszterelnöknek egy ilyen politikus, aki meggondolatlanul mászkál ilyen helyekre.