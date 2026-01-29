NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Patkányoknak nevezte a jobboldali embereket a Tisza párt egyik szakértője

A korábbi SZDSZ-es miniszter a nemzeti petíciót is kritizálta, úgy fogalmazott a magyar emberek véleményét kikérő kérdőívről, hogy a patkányok pánik petíciója.

  1 órája
  Frissítve: 1 órája
  Forrás: HírTV
A Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy reagált: a demokrácia része az éles vita, de a gyűlöletkeltés nem szabad, hogy eleme legyen.

Csillag István közgazdász: "Ez már a patkányok pánik félelme." Így kritizálta a nemzeti petíciót a volt SZDSZ-es miniszter. Csillag István - aki már a Tisza párttal szimpatizál -, patkányok pánik petíciójának nevezte a most induló kezdeményezést.

 

