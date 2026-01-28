Nem elmebeteg, csak bedrogozott gyilkos: 122 centis karóval végzett áldozataival a bedrogozott ámokfutó

Felfegyverzett börtönőrök gyűrűjében, vezetőszáron rángatták a Kaposvári Törvényszék elé azt a férfit, aki a pokol legmélyebb bugyrait szabadította rá a békés somogyi falura. A fonói kettős gyilkosság tárgyalásán O. Tamás szenvtelenül ismerte be: bűnös. A vádirat szerint a kábítószeres ámokfutás során egy 122 centiméteres akácfa karóval verte agyon áldozatait, miközben a paranoid téveszméi irányították minden mozdulatát. O. Tamás nem beteg, hanem egy droggal fűtött gyilkológép volt azon a végzetes márciusi napon, aki most szembenéz a tettei súlyával.