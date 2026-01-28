Még a kutyádat is megadóztatná a messiás

Végre kiderült az igazság, és büdösebb, mint a romlott parizer a napon: a Tisza Párt vezérkara hónapok óta az orránál fogva vezeti a saját híveit. Csercsa Balázs, a pártból kiugrott bátor szakértő ugyanis megelégelte a színjátékot, és az Indexnek elismerte a megszorító dokumentum készítésében való részvételt, amit Magyar Péter eddig körömszakadtáig tagadott. A kiszivárgott tervek szerint a „rendszerváltás” ára a több termék áfáját 32%-ra emelné, a vállalkozások kifosztása és egy abszurd kutyadó lenne, mindez persze szigorúan az Európai Néppárttól érkező elvárások szerint, Brüsszel legnagyobb örömére. Tarr Zoltán alelnök legendás elszólása, miszerint „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”, most új értelmet nyert: nem a kormánytól féltek ők, hanem attól, hogy a választók megtudják, mire készülnek valójában a zsebük ellen.