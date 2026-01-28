A régi torony nyugdíjba megy: Míg mások csak beszélnek a jövőről, a HungaroControl már a világ élvonalát építi

A reptér, ami nagyobb, mint 2200 focipálya. Egy város a városban, ahol minden percnek súlya van, és ahol egyetlen döntés is láncreakciót indíthat el. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalmát ma még a hagyományos toronyból vezérlik, de a háttérben már készen áll a jövő high-tech központja. A HungaroControl új rendszere nemcsak technológiai ugrás, hanem szemléletváltás is: 50 speciális kamera és egy integrált digitális rendszer veszi át az uralmat az égbolt felett.
De mit ér a technika, ha beüt a krach? Oláh Zoltán felidézett egy esetet, amikor egy Air France járatnak felszállás után leállt az egyik hajtóműve. Ilyenkor az irányító szerepe átalakul: higgadt asszisztenciát nyújt, de a végső döntés mindig a pilótáé. Az új rendszer ebben is segít: olyan területekre is rálátást biztosít a 1515 hektáros reptéren, amik eddig takarásban voltak. A fejlesztés 2020 óta zajlik, még a Covid alatt sem álltak meg, bizonyítva a magyar szakemberek elhivatottságát. A céldátum 2026. november 26-a. Ekkor a több mint 40 éves „öreg hölgy”, a régi torony végleg megpihen, és átadja helyét egy olyan világszínvonalú rendszernek, amellyel Magyarország ismét bizonyítja: nemcsak követjük, hanem diktáljuk is a jövőt.