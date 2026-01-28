A Tisza Párt hívei megmutatták, milyen a keresztényi megbocsátás – újratöltve

A videó nemcsak vicces, hanem mélyen elszomorító is. Ezek az emberek tényleg azt hiszik, hogy ha elég erősen döfködik a tűt a fényképbe, akkor a kormány lemond? Lehet, hogy a pártközpontban a "Hogyan legyünk békések?" tanfolyam helyett véletlenül a "Vudu kezdőknek és haladóknak" kurzusra iratkoztak be. Aztán csodálkoznak, ha a társadalom többsége csak fogja a fejét. Ez a „szeretet” valahogy nagyon hasonlít a régi, jól bevált gyűlöletre, csak most kapott egy kis ezoterikus mázt.

A nagy kérdés már csak az: vajon a következő lépésben csirkét is áldoznak a Kossuth téren a kormányváltásért? Reméljük, az állatvédők azért időben közbelépnek. Addig is marad a tanulság: a Tisza Párt szeretete olyan, mint a jetiké – sokan beszélnek róla, de senki sem látta, és ami a helyén van, az inkább ijesztő, mint vonzó.