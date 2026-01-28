A digitális kábítószer alkonya: Párizs végre megmutatja a Szilícium-völgynek, hol a határ

A párizsi alsóház nem kért többet a digitális agymosásból, ezért a képviselők elsöprő többséggel támogatták a szigorú közösségi média tilalom bevezetését. Emmanuel Macron elnök is határozottan kiállt az ügy mellett, mivel szerinte a mentális egészség megőrzése ma már nemzetbiztonsági kérdés. A gyermekvédelem nevében meghozott történelmi döntés értelmében a 15 éven aluliak regisztrációja gyakorlatilag lehetetlenné válna ezeken a felületeken. Véget kell vetni annak a korszaknak, amikor a technológiai cégek felelőssége kimerült az apró betűs részletekben és a profitban. Meg kell állítani a TikTok által generált érzelmi túlfűtöttség veszélyes terjedését, amely visszafordíthatatlan károkat okoz a fejlődő idegrendszerben.