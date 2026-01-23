Nógrádi Györgyöt narratívája miatt távolítanák el a képernyőről

A Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület elnökének nem tetszik, hogy az elismert magyar biztonságpolitikai szakértő szerint a háborút nem lehet fegyverekkel megnyerni, hanem le kell ülni tárgyalni a békéről. Jaroszlava Hartyáni egy ukrán lapnak nyilatkozta, hogy szerinte a magyar televíziókban olyan politológusok kezdtek szerepelni, mint Nógrádi György, aki megkezdte az ukránellenes narratívát.

A biztonságpolitikai szakértő Híradónknak elmondta, nem most először akadt dolga az ukrán hölggyel, de leszögezte: az összes korábbi kijelentését fenntartja.