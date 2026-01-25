Összenő, ami összetartozik: a Tisza Párt képviselőjelöltjeivel tárgyalt Botka László

Botka László egyoldalúan tájékoztatta Szeged lakóit a város fejlődéséről, és elhallgatta a kormánytól kapott támogatásokat - így reagált Cser-Palkovics András Szeged polgármesterének Facebook bejegyzésére. Botka László ugyanis arról írt, hogy nemrég találkozott a Tisza Párt képviselőjelöltjeivel, akik arról biztosították, hogy fontos számukra az elvont források és jogkörök visszaadása. Cser-Palkovics András szerint Szeged sikerei nem lennének a kormány támogatása nélkül.