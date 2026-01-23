Több órás élő adással készül a Hír TV a Digitális Polgári Körök Háborúellenes Gyűlésére

Orbán Viktor azt mondta: A Tisza Párt és a DK el akarják vinni katonának a magyarokat Ukrajnába, de a kormány sem a fiatalokat, sem pénzt nem küld oda. Szombaton Kaposváron folytatódik a Háborúellenes Gyűlés, amiről Heiter Lívia és M. Kovács Róbert fogja tudósítani a Hír TV nézőit.

A Hír TV szombaton délelőtt 10:30-tól élőben közvetíti a DPK Háborúellenes Gyűlését, amelyet a televízió YouTube csatornáján és Facebook oldalán is szintén élőben követhetnek.

