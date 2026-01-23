A kijevi polgármester felszólította a lakosokat, hogy nehézségekre készüljenek

Bár a korábbi orosz támadások során megsérült kritikus infrastruktúrát már sikerült visszaállítani, az áramellátás még mindig ingadozik.

Kijev főpolgármestere arra kérte a lakosságot, készüljenek fel: halmozzanak fel élelmiszert, vizet és gyógyszereket. Akiknek pedig még van lehetőségük vidékre utazni, ahol alternatív áram- és hőforrások állnak rendelkezésre, azok fontolják meg ezt a lehetőséget.

Nem csak az embereknek nehéz a mostani tél. A kijevi állatkertben mindent megtesznek azért, hogy az állatokat megóvják a fagytól. Nincs egyszerű dolguk, ugyanis a hőmérséklet éjszaka rendszeresen mínusz 20 fok alá esik.

Lengyelország bejelentette, hogy több száz, különböző típusú generátort és áramfejlesztőt küldött a háborúban álló országnak. A varsói belügyminisztérium szerint a generátorok lehetővé teszik a melegedőpontok és a közintézmények működését.

