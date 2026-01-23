A Hír TV kamerája buktatta le Ruszin-Szendi Romuluszt

A Hír TV kamerája buktatta le Magyar Péter katonai szakértőjét. Ruszin-Szendi Romulusz jogi képviselőjén keresztül azt üzente: beteg - vélhetően azért, hogy ne kelljen részt vennie egy újabb gyanúsítotti kihallgatáson, amire a héten került sor. Csakhogy csütörtökön Ebesen már tiszás fórumot tartott és miközben stábunk kérdezte, úgy tűnt: teljesen egészséges. A volt vezérkari főnök olyannyira jól volt, hogy a Célpont műsorunknak megerősítette: nem kapta még vissza a fegyverét, de szerinte arra napokon belül sor kerül. Ruszin-Szendi Romulusz fegyvertartási engedélyét visszavonták, amelynek újbóli engedélyezése csak az eljárások után lehetséges.

Kötcsén veszítette el türelmét a Tisza Párt honvédelmi szakértője és vált agresszívé, amikor a Mandiner újságírója a Tisza Párt többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni. Ruszin-Szendi Romulusz lökdösni kezdte a riportert válaszadás helyett - ezért indult ellene az egyik eljárás, ami most is folyamatban van. Ruszin-Szendi Romuluszt Magyar Péter azzal próbálta mentegetni, hogy az újságíró a párt szakértőjének telefonjába akart nézni. Csakhogy a felvételeken jól látszik, hogy a Mandiner riportere nem néz a volt vezérkari főnök telefonjába, csak kérdezni akarja Ruszin Szendi Romuluszt.

Nem ez Ruszin-Szendi Romulusz egyetlen rendőrségi ügye politikai karrierje során. A Nemzeti Nyomozó Iroda az egyesülési és gyülekezési szabadság megsértésének gyanújával folytat eljárást azért, mert Ruszin-Szendi egy ferencvárosi tiszás fórumon is vélhetően éles lőfegyverrel ment az emberek közé.

A volt vezérkari főnök ellen ugyanakkor büntetőeljárás folyik hivatali visszaélés gyanúja miatt is, amiért zsírleszívást végeztetett fiktív TB-számlára.

További nyomozást rendeltek el hivatali vesztegetés miatt is, amiért Ruszin-Szendi Romulusz 928 millió forintért építtetett magának egy luxusvillát Dunakeszin. Az index információi szerint az ingatlanban moziterem, pezsgőfürdő, szauna, két grillterasz és szivarszoba is található.

