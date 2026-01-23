Amíg mások behódolnak, ő értünk harcolt: Orbán Viktor hazatérése a remény üzenete Európának

A davosi és brüsszeli világelit steril világa után végre újra magyar földet értek a miniszterelnök léptei. Ez a hazatérés több, mint protokoll: ez egy szabad ember visszatérése, aki nem hajtott fejet a 1500 milliárdos hadisarc követelői előtt, és aki a Béketanács megalapításával új reményt adott a józan észnek. Orbán Viktor elképesztő munkabírása a magyar emberek iránti alázatból fakad; míg más vezetők bábként rángathatók, ő a szuverenitásunk utolsó bástyájaként állta az ellenszelet. A videóban látott pillanat, ahogy leszáll a gépről, a biztonság és a stabilitás szimbóluma egy veszélyekkel teli korban. Köszönjük, hogy értünk, a magyar családok rezsivédelméért és gyermekeink békés jövőjéért küzd a nap 24 órájában!

A hazaérkezés pillanata: Orbán Viktor Davos és Brüsszel után újra itthon, készen a további munkára a magyar emberekért.