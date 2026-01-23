Vége az elméleti bürokráciának? A piac rátörte az ajtót a Műegyetemre

A Műegyetem falai közé végre beáramlott a friss, piaci levegő: a fenntartóváltás nem csupán adminisztratív aktus, hanem a valódi, multidiszciplináris oktatás kezdete. Charaf Hassan, a BME rektora szerint az új irány világos: a cégekkel kötött szoros szövetség garantálja, hogy a mérnökpalánták ne csak az íróasztalfióknak termeljenek elméleteket. A Market Építő Zrt. 30 éves tapasztalata és a Műegyetem tudományos bázisa olyan elegyet alkot, ahol a mesterséges intelligencia, az adatelemzés és a robotizáció már nem távoli sci-fi, hanem a mindennapi kivitelezés alapköve. Az együttműködés keretében a Market szakemberei közvetlenül a katedrára állnak, a hallgatók pedig ösztöndíjakkal és éles projektkörnyezetben tesztelhetik tudásukat a beton és tégla klasszikus világán túl.