Húsmarhatermelőnek nevezte új szakértőjét Magyar Péter

Marhatermelőnek nevezte egyik tiszás szakértőjét Magyar Péter, miután a pártelnök kedden néhány párttársával kilátogatott a brüsszeli gazdatüntetésre. A demonstráción a Tisza párt frakciója, az Európai Néppárt álláspontja ellen álltak ki az uniós tagállamokból érkező gazdák.

A Tisza párt elnöke többedmagával a tüntetés helyszínén készített közösségi oldalára tartalmakat. Videójában pedig egyik szakértőjét marhatermelőként mutatta be. Kulja András meghazudtolta, illetve helyesbítette főnöke szavait. A Tisza párt EP-képviselője már úgy hivatkozik Dombóvári Márkra, mint gazdálkodóra, húsmarha-tenyésztőre. Dombóvári Márk még Magyar Péter élő bejelentkezésében is megszólalt, ahol a húsmarhatenyésztés nehézségeiről beszélt.

Nyilvános cégadatbázisban Dombóvári egy Kiskirályság Ménesbirtok nevű cég ügyvezetője, amelynek főtevékenysége: gabonaféle, hüvelyes növény és olajos mag termesztése.

A Hír TV stábja a helyszínen kereste a férfit, aki nem tartózkodott a telephelyen. Végül telefonon értük el a gazdálkodót.

Bár Magyar Péter és Kulja András is úgy hivatkozott Dombóvári Márkra, mint aki húsmarhákat tart, a Hír TV stábja a férfi birtokán ott tartózkodása során nem látott ilyen állatokat.