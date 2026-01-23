Elgondolkodtató, hogy Magyar Péter kikkel dolgozik együtt

Újabb felnőttfilmes tűnt fel Magyar Péter mellett. A Tisza-Párt aktivistája kedden vett részt a Lázárinfón, ahol a nő arról áradozott, hogy áprilisban már a Tisza Párt lesz a kormányon. Azóta kiderült, hogy Hetei Lilka, aki a Tisza országgyűlési képviselőjelöltjeinek kiválasztásánál is esélyes volt, a pornóiparban tevékenykedik Kiara Bloomd néven - írta meg a Ripost. A lap szerint a nő évek óta jól ismert szereplője a felnőttfilmes világnak. A felnőttfilmes már többször is feltűnt a Tisza Párt rendezvényein, sőt egy Magyar Péterrel készült képet is posztolt közösségi oldalán. De az egyik hazai kereskedelmi csatorna műsorában is feltűnt már korábban Magyar Péter felnőttfilmese, ahol egy nem mindennapi produkcióval állt elő.

Azonban nem Hetei Lilka az első felnőttfilmes a Tisza Párt háza táján. Valentina Gardell művésznevű pornószínésznő, aki civilben Róka Réka, a Tisza Párt politikusa. Még a nyáron a Ripost tárta fel, hogy Magyar Péterék pártjának Fejér vármegyei vezetője korábban felnőttfilmes karriert futott be. A lap azt írta: "Bevállalós, sokoldalú felnőttfilmes volt, aki nem riadt vissza a durvább, másokat taszító akcióktól sem." A nőt már többször is látták Magyar Péter mellett Brüsszelben, de közösségi oldalán is aktívan támogatja a Tisza Pártot. Sőt Magyar Péter azt is megerősítette, hogy tisztában volt Róka Réka előéletével.

De Magyar Péter támogatói mellett feltűnt a pornószínésznői karrierről elhíresült Cicciolina is. Staller Ilona a közösségi oldalán számos a Tisza Pártot méltató posztot osztott meg. Egy korábbi interjúban pedig kijelentette, hogy amennyiben Magyar Péter nyeri a 2026-os országgyűlési választásokat, azonnal visszaköltözik Rómából Magyarországra.



